2019-12-10T09:25:54+03:00
Общество

Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением и попал в смертельное ДТП в Приморье

Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец, не справившись с управлением, попал в ДТП. Фото: УМВД по Приморскому краюПриморец, не справившись с управлением, попал в ДТП. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Приморец с 30-летним водительским стажем не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП. Его машина, съехав с дороги, опрокинулась в кювет. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью, прибывшие на место врачи констатировали смерть, сообщают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Погибшему мужчине было 48 лет. Установлено, что он был за рулем автомобиля «Митсубиси Л-200». Авария произошла на 47 километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный в светлое время суток. Пока что единственным неблагоприятным условием поездки могло послужить заснеженное асфальтовое покрытие.

- По факту ДТП назначено проведение ряда исследований, по результатам проверок будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - поделились в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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