Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением и попал в смертельное ДТП в Приморье
Приморец с 30-летним водительским стажем не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП. Его машина, съехав с дороги, опрокинулась в кювет. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью, прибывшие на место врачи констатировали смерть, сообщают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Погибшему мужчине было 48 лет. Установлено, что он был за рулем автомобиля «Митсубиси Л-200». Авария произошла на 47 километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный в светлое время суток. Пока что единственным неблагоприятным условием поездки могло послужить заснеженное асфальтовое покрытие.
- По факту ДТП назначено проведение ряда исследований, по результатам проверок будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - поделились в профильном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU