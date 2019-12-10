У 19-летнего парня «отжали» телефон в популярном баре Владивостока

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-10T10:57:26+03:00

Подозреваемого в уголовном преступлении уже задержали, он дал признательные показания

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В популярном баре Владивостока в районе улицы Батарейной «запахло» девяностыми. У 19-летнего парня отжали телефон. По подозрению в грабеже правоохранители уже задержали молодого мужчину, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Специалисты установили, что в ночное время суток между злоумышленником и потерпевшим произошел конфликт. В ходе словесной перепалки 22-летний парень забрал у юноши помладше смартфон, а затем скрылся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя. Похищенный телефон у него изъяли и вернули собственнику, - прокомментировали представители ведомства.

Санкции статьи «Грабеж» предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. В настоящее время злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU