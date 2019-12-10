У 19-летнего парня «отжали» телефон в популярном баре Владивостока
В популярном баре Владивостока в районе улицы Батарейной «запахло» девяностыми. У 19-летнего парня отжали телефон. По подозрению в грабеже правоохранители уже задержали молодого мужчину, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Специалисты установили, что в ночное время суток между злоумышленником и потерпевшим произошел конфликт. В ходе словесной перепалки 22-летний парень забрал у юноши помладше смартфон, а затем скрылся.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя. Похищенный телефон у него изъяли и вернули собственнику, - прокомментировали представители ведомства.
Санкции статьи «Грабеж» предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. В настоящее время злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU