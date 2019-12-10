Серийный вор-подросток обчищал дома в Приморье

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-10T12:03:41+03:00

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17-летнего парня из Приморья обвиняют в серии краж. По версии следствия, подросток проникал через окно в дома и похищал ценное имущество, деньги. На юношу завели уголовное дело, сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Юный приморец только за два месяца этого года (с апреля по май) совершил пять краж. Все хищения происходили в Спасском районе: в селе Чкаловское и в селе Александровка.

- Он проникал в дома потерпевших через окно, когда их не было дома, и похищал имущество, ценности и денежные средства. Из дома одной из потерпевших обвиняемый похитил 54 тысячи рублей. Присвоил себе, и впоследствии распорядился по своему усмотрению, - делится пресс-служба Следственного комитета.

Молодого человека обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело с утверждённым заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU