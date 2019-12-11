2019-12-11T00:58:07+03:00
Общество

Сильная метель, гололедица: синоптики предупреждают об опасной в Приморье погоде

По краю выпадут осадки различной степени мощности
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Синоптики предупреждают об опасной погоде. Фото: Брушко СергейСиноптики предупреждают об опасной погоде. Фото: Брушко Сергей
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Федеральные синоптики выпустили сразу несколько предупреждений об опасных погодных явлениях 11 декабря в Приморье. На прогностической карте край окрашен в желтый цвет, в пояснениях говорится, что здоровью жителей угрожает сильный снег и гололедица. Оповещение будет актуально целые сутки, сообщает портал «Росгидромет».

На погоду сегодня влияют фронтальные разделы. По оценкам экспертов, местами в Приморье выпадут осадки различной степени мощности.

- В отдельных районах региона ожидается метель, на юге края возможна гроза. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-24 градуса, днем -7...+2 градуса, - рассказывает портал «Примпогода».

Во Владивостоке на небе стоит облачность. Во второй половине дня должен пойти сильный снег, а на дорогах образоваться гололедица. Северный ветер в течение дня начнет усиливаться. Температура воздуха -1...-3 градуса.

В Уссурийске со стопроцентной вероятностью пойдет сильный снег, говорят гидрометеорологи. На дорогах местами снежный накат, гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха -4...-6 градусов.

В Находке так же, как и в соседних городах ожидаются сильные осадки. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, во второй половине дня сильный. На дорогах гололедица. Вечером метель, возможна гроза. Температура воздуха 0...+2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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