Да сколько можно! Владивосток все еще скован пробками из-за снега

СЕГОДНЯ 02:58 2019-12-11T03:05:06+03:00

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Очередной транспортный коллапс образовался во Владивостоке 11 декабря. Из-за выпавшего снега с самого утра жители стоят в многокилометровых пробках, И даже сейчас, несмотря на 10 часов, сервис "Яндекс" все еще оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов.

Наиболее затруднено движение в трех районах города: Первореченском, Фрунзенском и Первомайском. Красным цветом обведены проспекты 100-летия, Красного Знамени и Океанский проспект. Больше всего замедленно движение на таких улицах как: Некрасовская, Октябрьская, Суханова, Луговая, Стрелочная, Анны Щетининой, Бородинская.

Жители приморской столицы сегодня, стоя в пробках, оказались особенно разговорчивы. На онлайн-картах можно увидеть целые переписки.

- "Ребят, подскажите, хоть и снег, как на машине ехать? Скользко или нет?", "Привет! Пирожками и колой все затарились?", "А снег кружится, летает, летает", "Всем доброго утра без тормозов", - пишут владивостокцы.

ИСТОЧНИК KP.RU