Самую крутую улицу Владивостока перекрыли из-за снегопада
Сильные снег во Владивостоке спровоцировал транспортный коллапс, а на объездной трассе случилось массовое ДТП. Чтобы избежать аварийных ситуаций, улицу Капитана Шефнера закрыли для автотранспорта.
Самая крутая улица Владивостока обледенела из-за сильного снега. Когда Капитана Шефнера откроют - не сообщается. Кроме того, в дальневосточной столице введен запрет на въезд большегрузов и крупногабаритных машин.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, на дорогах Владивостока гололед, движение на спусках и подъемах затруднено. Автомобилистам напоминают, что в условиях непогоды необходимо соблюдать максимальную осторожность на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU