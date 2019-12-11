2019-12-11T04:22:23+03:00
Происшествия

Самую крутую улицу Владивостока перекрыли из-за снегопада

Из-за непогоды на сложных участках дорог происходят ДТП
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Самая крутая улица Владивостока обледенела из-за сильного снегаСамая крутая улица Владивостока обледенела из-за сильного снегаФото: vlc.ru
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Сильные снег во Владивостоке спровоцировал транспортный коллапс, а на объездной трассе случилось массовое ДТП. Чтобы избежать аварийных ситуаций, улицу Капитана Шефнера закрыли для автотранспорта.

Самая крутая улица Владивостока обледенела из-за сильного снега. Когда Капитана Шефнера откроют - не сообщается. Кроме того, в дальневосточной столице введен запрет на въезд большегрузов и крупногабаритных машин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, на дорогах Владивостока гололед, движение на спусках и подъемах затруднено. Автомобилистам напоминают, что в условиях непогоды необходимо соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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