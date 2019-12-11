Наркотики в шариковых ручках пытались передать заключенной в СИЗО во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-11T05:48:41+03:00

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Способы передачи наркотиков и других запрещенных предметов в СИЗО становятся все более ухищренными. То гашишное масло в швы брюк вошьют, то нашпигуют наркотиками сладостями. В нашем случае хитрецы «встроили» наркотики в колпачки ручек.

Однако во время досмотра посылки, которая пришла на имя одной из «постояльцев» СИЗО, обман был раскрыт. Сотрудники режимного объекта нашли в колпачках ручек подозрительное порошкообразное вещество белого цвета.

- Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим средством, а именно – смесью, содержащей производное N – метилэфедрона – 1-фенил-2-1 (пирролидин) пентан-1-он общим весом 0,09 граммов, - сообщили в пресс-службе главка ФСИН России по Приморскому краю.

Веществ аде адресата не дошли.

ИСТОЧНИК KP.RU