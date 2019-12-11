Девушку с татуировкой на предплечье почти год ищут в Приморье

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-11T10:19:07+03:00

На вид Алёне 25 лет, среднее телосложение, рост - около 165 сантиметров. Фото: «ПримПоиск»

Алёна ушла из дома под Новый год и до сих пор от нее нет никаких известий

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Почти год родные и близкие Алёны Кушнир пытаются найти девушку, но все попытки не приносят успеха. 27 декабре 2018 года красавица вышла из дома и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Девушка жила и пропала в поселке Ярославский. На вид Алёне 25 лет, среднее телосложение, рост - около 165 сантиметров. У девушки светлые волосы до плеч и серые глаза.

В чем девушка ушла из дома - никто не знает. Из особых примет - татуировка на предплечье, сообщает «ПримПоиск».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Алёны, просим позвонить по телефонам: 8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району; 02, 102– полиция; 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07– волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU