СЕГОДНЯ 00:31 2019-12-12T03:00:01+03:00

Погода во Владивостоке на 12 декабря 2019 года: в городе будет хозяйствовать ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почти во всем регионе существенных осадков не ожидается

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Сегодня, 12 декабря, в Приморье переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на побережье, по прогонам синоптиков, сильный.Средняя температура воздуха будет в пределах -13…-2 градусов.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного. Воздух прогреется до -4…-6 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный, северо-западный, умеренный, во второй половине до сильного. Столбик термометра покажет -6…-8 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха составит -3…-5 градусов, передает портал «Примпогода».

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, особенно в условиях непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU