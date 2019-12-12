В Приморье снят режим ЧС, введенный летом из-за затяжных ливней
В Приморье сняли региональный режим ЧС, который был введен летом 2019 года. Напомним, что серия тайфунов и циклонов обрушилась на регион накануне одного из самых важных событий - Восточного экономического форума. Стихия смывала мосты и погружала вод воду города и поселки.
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, почти все последствия непогоды устранены. Пострадавшим людям и сельхозпроизводителям выплачены компенсации, завершается восстановление дорог и расчистка русел рек.
Всего на компенсацию ущерба от наводнения из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU