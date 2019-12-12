В Приморье снят режим ЧС, введенный летом из-за затяжных ливней

СЕГОДНЯ 01:47 2019-12-12T01:47:51+03:00

На компенсацию ущерба потрачено почти два миллиарда рублей

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В Приморье сняли региональный режим ЧС, который был введен летом 2019 года. Напомним, что серия тайфунов и циклонов обрушилась на регион накануне одного из самых важных событий - Восточного экономического форума. Стихия смывала мосты и погружала вод воду города и поселки.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, почти все последствия непогоды устранены. Пострадавшим людям и сельхозпроизводителям выплачены компенсации, завершается восстановление дорог и расчистка русел рек.

Всего на компенсацию ущерба от наводнения из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU