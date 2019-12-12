2019-12-12T02:07:42+03:00
Происшествия

Из бюджета Владивостока украли деньги при ремонте автодорог

Компания выиграла городской контракт по ремонту дорог, но сработала плохо
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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махинации раскрыли сотрудники ФСБмахинации раскрыли сотрудники ФСБФото: Анастасия ОСИПОВА
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ФСБ раскрыла махинации с деньгами из бюджета Владивостока. Коммерческая компания выиграла муниципальный контракт, должна была привести в порядок ряд городских дорог, но обязательства не выполнила.

Некая компания в 2018 году сделала плохой ремонт дорог во Владивостоке. Соответсвенно, ряд работ фирма не выполнила, но деньги получила.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Максимальное наказание - до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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