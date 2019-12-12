Сломана челюсть, выбиты почти все зубы: на помощь зажатому водителю поспешили очевидцы

СЕГОДНЯ 04:27 2019-12-12T04:32:11+03:00

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Серьезная авария, которая произошла накануне на скользкой трассе поселок Новый – Де-Фриз – Седанка, отправила на больничную койку водителя микроавтобуса. Мужчина получил тяжелые травмы и оказался зажат, на помощь к автомобилисту в беде, поспешили очевидцы. Благодаря оперативным действиям неравнодушных приморцев мужчину удалось разблокировать и передать в руки врачей. О последствиях аварии рассказали близкие пострадавшего.

Микроавтобус столкнулся с большегрузомФото: dps_vl

В Mitsubishi Delica помимо водителя находились еще три человека. По словам экипажа скорость авто не превышала и 50 километров в час, на дороге был сильный гололед. Однако осторожность не помогла избежать ДТП. Микроавтобус столкнулся с ЗИЛом. Водителя менее габаритного транспортного средства зажало в кабине. Супруга пострадавшего рассказала, что лобовое стекло стало причиной порезов лица, у мужчины оказались и более серьезные травмы – сломана челюсть и выбиты почти все зубы. К счастью пострадавшего от болевого шока его спас кто-то из очевидцев. У проезжающих мимо автомобилистов при себе оказались нужные обезболивающие препараты.

– Я преклоняюсь перед вами. Скорая около часа везла в больницу. Этот укол ему сильно помог, – делится жена пострадавшего в интернете.

Женщина также с помощью социальных сетей поблагодарила экипаж второго микроавтобуса, который с помощью лебедки помог разблокировать зажатого мужчину.

– Сколько же у нас добрых и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. Пострадавшему скорейшего выздоровления, а тем, кто оказал помощь, доброго здоровья и таких же светлых людей на пути, – оставляют свои пожелания пользователи популярного автомобильного сообщества Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU