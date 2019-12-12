2019-12-12T04:32:11+03:00
Происшествия

Сломана челюсть, выбиты почти все зубы: на помощь зажатому водителю поспешили очевидцы

Благодаря неравнодушным жителям Приморья мужчину удалось разблокировать и довезти до больницы [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Воитель оказался зажат, мужчину вытаскивали очевидцыВоитель оказался зажат, мужчину вытаскивали очевидцыФото: dps_vl
Изменить размер текста:

Серьезная авария, которая произошла накануне на скользкой трассе поселок Новый – Де-Фриз – Седанка, отправила на больничную койку водителя микроавтобуса. Мужчина получил тяжелые травмы и оказался зажат, на помощь к автомобилисту в беде, поспешили очевидцы. Благодаря оперативным действиям неравнодушных приморцев мужчину удалось разблокировать и передать в руки врачей. О последствиях аварии рассказали близкие пострадавшего.

Микроавтобус столкнулся с большегрузом Фото: dps_vl

Микроавтобус столкнулся с большегрузомФото: dps_vl

В Mitsubishi Delica помимо водителя находились еще три человека. По словам экипажа скорость авто не превышала и 50 километров в час, на дороге был сильный гололед. Однако осторожность не помогла избежать ДТП. Микроавтобус столкнулся с ЗИЛом. Водителя менее габаритного транспортного средства зажало в кабине. Супруга пострадавшего рассказала, что лобовое стекло стало причиной порезов лица, у мужчины оказались и более серьезные травмы – сломана челюсть и выбиты почти все зубы. К счастью пострадавшего от болевого шока его спас кто-то из очевидцев. У проезжающих мимо автомобилистов при себе оказались нужные обезболивающие препараты.

– Я преклоняюсь перед вами. Скорая около часа везла в больницу. Этот укол ему сильно помог, – делится жена пострадавшего в интернете.

Женщина также с помощью социальных сетей поблагодарила экипаж второго микроавтобуса, который с помощью лебедки помог разблокировать зажатого мужчину.

– Сколько же у нас добрых и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. Пострадавшему скорейшего выздоровления, а тем, кто оказал помощь, доброго здоровья и таких же светлых людей на пути, – оставляют свои пожелания пользователи популярного автомобильного сообщества Приморья.

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ёлка, храм, Lexus: выходку водителя на главной площади Владивостока обсуждают в сети
Беспринципный грабитель воспользовался беспомощностью инвалида в Уссурийске
Дорожники всю ночь проливали магистрали Владивостока реагентами
Из бюджета Владивостока украли деньги при ремонте автодорог
В Приморье снят режим ЧС, введенный летом из-за затяжных ливней
Погода во Владивостоке на 12 декабря 2019 года: в городе будет хозяйствовать ветер
Страйк: момент массового ДТП на объездной Владивостока попал на видео
Начальник, отпусти: мэр Владивостока рекомендует сократить рабочий день
Во Владивостоке открыли трассу Седанка - Патрокл после массовых ДТП
Девушку с татуировкой на предплечье почти год ищут в Приморье
Куртка преткновения: за кражу из магазина жительницу Владивостока отправили в колонию
Наркотики в шариковых ручках пытались передать заключенной в СИЗО во Владивостоке
МВД: Самая крутая улица Владивостока перекрыта