Беспринципный грабитель воспользовался беспомощностью инвалида в Уссурийске

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-12T05:59:11+03:00

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В приморском городе Уссурийск 35-летний грабитель наведался в квартиру инвалида и на глазах у женщины похитил ее имущество. Воспользовавшись беспомощностью хозяйки квартиры, злоумышленник вынес ноутбук. Однако сбыть награбленное не успел, мужчину удалось оперативно задержать.

Жительница дома на улице Арсеньева в Уссурийске обратилась в полицию после визита непрошеного гостя. 46-летняя женщина решила проветрить квартиру и для этого открыла входную дверь, в которую тут же зашел грабитель. Из-за физических недугов хозяйки, которая является инвалидом, вор смог беспрепятственно взять ноутбук из комнаты. Игнорируя просьбы женщины вернуть принадлежащую ей вещь, злоумышленник покинул жилище.

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, пострадавшая оценила ущерб в 15 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам Росгвардии. В полицейском участке мужчина признался в содеянном, ноутбук, обнаруженный у него был изъят. Злоумышленник находится под стражей, специалисты проверяют его причастность к другим уголовным преступлениям. Любителю легкой наживы теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU