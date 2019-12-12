Ёлка, храм, Lexus: выходку водителя на главной площади Владивостока обсуждают в сети
Необычный заезд, состоявшийся на главной площади Владивостока, вызвал вопросы у местных жителей. Водитель люксового внедорожника решил устроить «хоровод» вокруг ёлки, невзирая на пешеходов. Крутанувшись пару раз, джип спешно уехал, по всей вероятности, чтобы не попасть в поле зрения полиции.
Массовик-затейник на дорогостоящем Lexus решил на ёлку посмотреть и себя показать, а заодно протестировать ходовку джипа на выпавшем снегу. При этом из всех дорог и доступных для подобного заезда мест, автолюбитель выбрал центральную площадь города. Чем именно руководствовался автомобилист, остается загадкой. Не исключено, что видео, попавшее в сеть, сняли знакомые водителя. На кадрах отчетливо видно машину, попытки дрифта у ёлки, однако номера авто заботливо «не засвечены».
Lexus демонстративно прокатился по главной площади Владивостока.Видео: vlnews24
«А что, так можно было?», «Тот момент, когда рабочий день закончен», «Когда водителю скучно ждать боса», «Это он расчисткой площадки от снега занимается, помощник», – шутят пользователи социальных сетей.
Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!
ИСТОЧНИК KP.RU