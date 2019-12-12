Ёлка, храм, Lexus: выходку водителя на главной площади Владивостока обсуждают в сети

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-12T06:23:15+03:00

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Необычный заезд, состоявшийся на главной площади Владивостока, вызвал вопросы у местных жителей. Водитель люксового внедорожника решил устроить «хоровод» вокруг ёлки, невзирая на пешеходов. Крутанувшись пару раз, джип спешно уехал, по всей вероятности, чтобы не попасть в поле зрения полиции.

Массовик-затейник на дорогостоящем Lexus решил на ёлку посмотреть и себя показать, а заодно протестировать ходовку джипа на выпавшем снегу. При этом из всех дорог и доступных для подобного заезда мест, автолюбитель выбрал центральную площадь города. Чем именно руководствовался автомобилист, остается загадкой. Не исключено, что видео, попавшее в сеть, сняли знакомые водителя. На кадрах отчетливо видно машину, попытки дрифта у ёлки, однако номера авто заботливо «не засвечены».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/749248" frameborder="0"></iframe> Lexus демонстративно прокатился по главной площади Владивостока.Видео: vlnews24

«А что, так можно было?», «Тот момент, когда рабочий день закончен», «Когда водителю скучно ждать боса», «Это он расчисткой площадки от снега занимается, помощник», – шутят пользователи социальных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU