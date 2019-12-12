Растащили на металл: кованый забор в Покровском парке расхищают среди бела дня

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-12T08:49:44+03:00

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Некогда добротный забор, который огораживал и украшал территорию Покровского парка с незапамятных времен, теперь представляет убогое зрелище. Разломанное ограждение, оставшееся далеко не по всему периметру, расхищают злоумышленники. Неизвестные орудуют в парке среди бела дня, спокойно перенося награбленное в пункт приема металлолома.

Забор разломан и отсутствует во многих местах. Фото: vlnews24

Фотографии, с мужчинами, которые несут части металлического ограждения, взбудоражили жителей города. Забор, установленный еще в прошлом веке, неизвестные попросту растаскивают на металл. При этом местные жители уверяют, что злоумышленники орудуют на участке довольно давно, просто заснять раньше противоправные действия не удавалось. По словам горожан, похищенное из парка имущество появляется в одном из пунктов приема металлолома неподалеку.

На дело приходят вдвоем. Фото: vlnews24

– Его постоянно таскают на Авроровскую, в гаражи, недалеко от железнодорожной линии.Там сдают на металлолом. Постоянно их по выходным там вижу, – рассказывает жительница Владивостока.

Строительство Покровского парка началось после частичного расформирования ранее существующего кладбища в 1934 году. В 90-х годах территория была передана епархии. Парк является излюбленным местом отдыха горожан и точкой сосредоточения туристов, которые приезжают посмотреть на храм Покрова Божией Матери, расположенный на территории парка. Однако металлисты, по всей вероятности, не размышляют об исторической и духовной ценности места. Стоит отметить, что правонарушения в центре Владивостока происходят при многочисленных свидетелях даже в светлое время суток.

Храм Покрова Божией Матери был разрушен, его восстановление началось в 2005 годуФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU