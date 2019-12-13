Симпатичную блондинку в черном трико ищут с ноября в Приморье

СЕГОДНЯ 03:52 2019-12-13T03:52:20+03:00

Девушка ушла из дома 20 ноября, обратно домой так и не вернулась. Фото: Примпоиск.

У Оксаны есть особая примета – родимое пятно на шее

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Оксана 2003 года рождения ушла из дома в Партизанске 20 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родственники и волонтеры забили тревогу. Активисты просят о помощи неравнодушных горожан в поисках Оксаны. Внимательно присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели девушку или знаете, где она может находиться.

Известно, что у девушки есть особая примета - родимое пятно на левой стороне шеи в видео овала, отмечают в Примпоиске.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые до плеч.

Была одета: черная куртка с капюшоном, черное трико, черные сапоги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Оксаны, просим позвонить по телефонам:

8 (42363) 6-31-81 – ОМВД России по г. Партизанску или 02, 102 – полиция

8 914 708 22 15 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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ИСТОЧНИК KP.RU