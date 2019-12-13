2019-12-13T05:07:57+03:00
Общество

Сидишь с мобильным – плати: сотрудник колонии вымогал деньги с осужденного в Приморье

Все деньги поступали на счет супруги подозреваемого
Кристина ГРИН
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Теперь мужчина рискует оказаться за решеткой на 12 лет.Теперь мужчина рискует оказаться за решеткой на 12 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Случилось все в Артеме. Там в колонии работает очень смышленый сотрудник. Вероятно, одной зарплаты ему было недостаточно, и он решил перейти на дополнительный заработок. Только вот почему-то выбрал незаконный способ обогащения, не выходя из исправительной колонии. Мужчина узнал, что один из осужденных имеет при себе сотовый телефон. Решил, что такая роскошь для сидельца не должна быть бесплатной.

- Так, сотрудник колонии периодически вымогал у осужденного взятки в сумме от 1500 до 96 014 рублей, путем перечисления на банковскую карту супруги обвиняемого, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В конечном итоге в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в виде денег за попустительство по службе, в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки». Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Вскоре дело рассмотрят в суде. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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