Ночной пожар унес жизни двух мужчин во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:27 2019-12-13T05:27:00+03:00

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Случилось ЧП в Первореченском районе Владивостока. Там загорелось строение, расположенное на Проселочной улице. Информация о полыхающем здании поступила 12 декабря поздней ночью. Пожарные, оперативно прибывшие на место, сразу занялись тушением огня. После того, как пламя было локализовано, сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили двух мужчин без признаков жизни. Следователи по факту случившегося начали проведение проверки.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с нагревательными элементами газовых баллонов, которыми отапливалось помещение, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Погибшие являлись работниками рядом расположенного предприятия.

В ведомстве отмечают, что уже назначена судмедэкспертиза, в рамках которой можно будет установить причину смерти мужчин. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU