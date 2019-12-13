Бил ногой и электрошокером: в Приморье осудили дерзкого экс-сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-13T06:53:55+03:00

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Суд Михайловского района зачитал приговор экс-сотруднику полиции. Следствие его обвинило в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Случилось все в марте 2017 года в селе Михайловка. Тогда еще старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Уссурийску, работал ночью в районе дома 66/2 по улице Вокзальной. Там он попытался остановить машину, за рулем которой находился мужчина. Все требования сотрудника остановиться водитель игнорировал. Позже выяснилось, что катался на иномарке тот в состоянии алкогольного опьянения. Началась погоня.

- Через некоторое время водитель решил сдаться сотрудникам полиции и вышел из машины, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Однако один из стражей правопорядка, не имея на то оснований, применил в отношении мужчины специальное средство – электрошоковое устройство, после чего нанес удар ногой в область спины.

Суд признал уже бывшего сотрудника органов внутренних дел виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Вместе с тем, ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года 6 месяцев. Надзорное ведомство отмечает, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU