Сделано в Приморье: бублик и клей вошли в список лучших товаров России

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-13T09:27:43+03:00

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13 декабря в Приморье подвели итоги 22-го конкурса «100 лучших товаров России». В торжественной церемонии награждения участвовал Константин Шестаков, врио вице-губернатора региона. Он и вручил награды победителям.

Лауреатами конкурса, по информации пресс-службы АПК, стали: филе тихоокеанской сельди холодного копчения, скоблянка с кукумарией и куриным филе, сыр, сервелат, баварские колбаски и колбаски гриль с вяленым томатом, бублик «Весенний» и клей для керамогранита.

Есть и те, кто получил из рук врио вице-губернатора дипломы. Среди них: сельдь тихоокеанская филе-кусочки в майонезно-горчичной заливке Уссурийской рыбоперерабатывающей компании, морская капуста с кальмаром в майонезном соусе ООО «Гранд Марин Фиш», сыр «Рикотта» ООО «Провиант», пельмени «Дворянские рецепты».

Кроме того, дипломатами стали: колбаса полукопченая «Краковская» и ветчина для завтрака ООО «Ратимир», сосиски «Никольские» со сливочным маслом, колбаски гриль с маслом, колбасы «Одно мясо» и «Два мяса», сосиски «Приморские традиции», колбаски «Баварские» и колбаски-гриль с сыром ООО «Надежда-95», хлеба «Рижский особый» и «Таллинский заварной» АО «Владхлеб», Пирожные «Медовик» ООО «Хлебный дом».

Вместе с тем чиновник пригласил производителей товаров не обходить стороной фестиваль «Сделано в Приморье». Он впервые пройдет в дальневосточной столице с 20 декабря по 20 января.

ИСТОЧНИК KP.RU