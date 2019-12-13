Я сдаюсь: вечер пятницы - Владивосток снова в долгом плену у пробок

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-13T11:33:33+03:00

Велика вероятность, что в ближайшее время будет только хуже. Фото: Яндекс.Карты.

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Пятница. Вечер. Город встал. Разумеется, речь о Владивостоке. История о том, как дальневосточная столица с наступлением темноты в последний рабочий день встает колом. И это явление неизбежное. Дороги окрашены в алый и бордовый цвета. Проблески зеленого в этом бою не победят. Точно не сегодня.

Согласно приложению Яндекс.Карты, пробка тянется на улицах: Некрасовская, Гоголя, Крылова, Тигровая, Верхнепортовая, Калинина, Харьковская, Окатовая, Адмирала Фокина, Светланская, 1-я Морская. Потерпеть придется и автомобилистам на проспектах: Патризанский, Красного Знамени, Океанский и Лесной переулке. Затор сейчас и на Золотом мосту.

Дорожной ситуации к этому часу поставлена оценка в 9 баллов. Велика вероятность, что в ближайшее время будет только хуже.

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ИСТОЧНИК KP.RU