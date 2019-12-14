О погоде на 14 ноября во Владивостоке: снега не будет
Погода в Приморском крае определяется полем повышенного атмосферного давления. Отсюда в крае переменная облачность, местами будет небольшой снег. Дневные температуры будут в пределах -12 -1 градуса. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.
По данным портала Примпогода, во Владивостоке сегодня переменная облачность. Будет без осадков. днем температуры воздуха варьируются в пределах -3-5 градусов. Ветер северный, северо-западный сильный.
Переменная облачность прогнозируется и в Уссурийске. Осадков не будет. Днем -4-6 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.
Облачность и в Находке. По прогнозам синоптиков, без осадков. Днем до -1-3 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.
ИСТОЧНИК KP.RU