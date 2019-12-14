ДТП по-чуркински: водитель Ниссан наехал на сотрудника дорожной службы на Золотом мосту

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-14T08:23:01+03:00

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Накануне в дежурную часть ДПС по Владивостоку поступило сообщение о том, что на Золотом мосту произошла авария с участием пешехода. Позже выяснилось, что пострадавшим в ДТП является сотрудник дорожной службы.

Мужчина, находившийся за рулем Ниссан Санни, двигался в сторону мыса Чуркина. На мосту он не справился с управлением и наехал на сотрудника дорожной службы. Он в это время был на краю проезжей части и чистил дорогу от снега.

- В результате ДТП мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Предварительно, пострадавшему диагностированы ушибы груди и руки.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Личность самого инициатора ДТП до сих пор не установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU