2019-12-14T08:23:01+03:00
Происшествия

ДТП по-чуркински: водитель Ниссан наехал на сотрудника дорожной службы на Золотом мосту

Мужчине диагностировали ушибы груди и руки
Кристина ГРИН
Поделиться:
Водитель не справился в управлением и сбил мужчину.Водитель не справился в управлением и сбил мужчину.Фото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть ДПС по Владивостоку поступило сообщение о том, что на Золотом мосту произошла авария с участием пешехода. Позже выяснилось, что пострадавшим в ДТП является сотрудник дорожной службы.

Мужчина, находившийся за рулем Ниссан Санни, двигался в сторону мыса Чуркина. На мосту он не справился с управлением и наехал на сотрудника дорожной службы. Он в это время был на краю проезжей части и чистил дорогу от снега.

- В результате ДТП мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Предварительно, пострадавшему диагностированы ушибы груди и руки.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Личность самого инициатора ДТП до сих пор не установлена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хочешь диплом - иди учись: сайты, на которых студентов Владивостока соблазняли всем готовеньким, заблокировали
ДТП по-чуркински: водитель Ниссан наехал на сотрудника дорожной службы на Золотом мосту
Уже полгода в Приморье не могут найти темноволосого Василия
О погоде на 14 ноября во Владивостоке: снега не будет
Я сдаюсь: вечер пятницы - Владивосток снова в долгом плену у пробок
Маленький мальчик погиб в жутком пожаре в Уссурийске
Приморцы решили судьбу строительства Артемовской ТЭЦ-2
Сделано в Приморье: бублик и клей вошли в список лучших товаров России
МТС построит модульный ЦОД в Приморье
Бил ногой и электрошокером: в Приморье осудили дерзкого экс-сотрудника полиции
Предпринимателей приглашают представить свою продукцию на фестивале «Сделано в Приморье»
Ночной пожар унес жизни двух мужчин во Владивостоке
Сидишь с мобильным – плати: сотрудник колонии вымогал деньги с осужденного в Приморье
Приложение Альфа-Банка признали лучшим в категории Digital Office
МТС показала голографический видеозвонок на 5G
Симпатичную блондинку в черном трико ищут с ноября в Приморье
Знатоки Находки сразились в «Эко-Брейне», организованном Фондом «Восточный Порт»