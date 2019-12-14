Хочешь диплом - иди учись: сайты, на которых студентов Владивостока соблазняли всем готовеньким, заблокировали

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-14T08:58:51+03:00

Купить модно было как аттестаты гособразца, так и дипломы об окончании высшего учебного заведения. Фото: Александр ГЛУЗ

Документы можно было купить всем желающим, главное – чтобы цена устраивали

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Прокуратура провела мониторинг сайтов в интернете на предмет наличия на них информации, которую нельзя распространять по закону в России. Системный надзор дает свои плоды. Не так давно сотрудники надзорного ведомства нашли десятки сайтов, которые предлагали купить пользователям аттестаты гособразца и дипломы об окончании высшего учебного заведения. Всего было 26 сайтов. Ниже были приведены цены за каждый товар.

Вероятно, все эти продавцы не знали о том, что сбыт официальных или поддельных документов – уголовно-наказуемое преступление. Но ведь незнание закона не освобождает от ответственности.

- Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор города направил в суд административные исковые заявления, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. -Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав информацию о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца за денежное вознаграждение запрещенной к распространению.

В ведомстве отметили, что все сайты уже заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU