Хочешь диплом - иди учись: сайты, на которых студентов Владивостока соблазняли всем готовеньким, заблокировали
Прокуратура провела мониторинг сайтов в интернете на предмет наличия на них информации, которую нельзя распространять по закону в России. Системный надзор дает свои плоды. Не так давно сотрудники надзорного ведомства нашли десятки сайтов, которые предлагали купить пользователям аттестаты гособразца и дипломы об окончании высшего учебного заведения. Всего было 26 сайтов. Ниже были приведены цены за каждый товар.
Вероятно, все эти продавцы не знали о том, что сбыт официальных или поддельных документов – уголовно-наказуемое преступление. Но ведь незнание закона не освобождает от ответственности.
- Учитывая данные обстоятельства, в целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокурор города направил в суд административные исковые заявления, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. -Суд удовлетворил исковые требования прокурора, признав информацию о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца за денежное вознаграждение запрещенной к распространению.
В ведомстве отметили, что все сайты уже заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU