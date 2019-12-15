2019-12-15T04:18:46+03:00
Общество

Погода на 15 декабря в Приморье: на юге края снова обещают плюсовую температуру

Но над одним из крупнейших городов региона есть вероятность осадков
Сергей БАЛАНОВ
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Погода во ВладивостокеПогода во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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В это воскресенье над Приморьем снова поле повышенного атмосферного давления, которое и определяет характер погоды - переменная облачность и преимущественно без осадков. Прекрасная погода, дополняет которую днем юго-западный умеренный ветер и комфортна для декабря температура воздуха -13...2°C.

Во Владивостоке так и вовсе температура воздуха -1...1°С. Ветер юго-восточный умеренный, переменная облачность и преимущественно без осадков.

В Уссурийске тоже переменная облачность и без осадков. Правда, во второй половине дня весер - до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.

А вот в Находке с вероятностью 40% возможен слабый снег. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха -1...1°C, в утренние часы -7...-9°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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