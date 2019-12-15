Нетрезвая девушка на «Мазде» во Владивостоке вылетела с дороги в припаркованные авто

СЕГОДНЯ 05:45 2019-12-15T06:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Аварией закончилась поездка для водителя автомобиля «Мазда Демио» во Владивостоке по проспекту Красного Знамени. Двигаясь со стороны Третьей Рабочей в сторону Гоголевской развязки, сразу после кольца на перекрестке с улицей Толстого автомобиль неожиданно вылетел с дороги вниз и остановился только врезавшись в припаркованные автомобили.

По словам очевидцев, помимо «Мазды» пострадали еще две иномарки, припаркованные во дворе. По пути автомобиль также снес дорожный знак на выезде из придомовой территории.

За рулем оказалась девушка, ее доставили в больницу. По предварительной информации, за руль она села в нетрезвом виде.

Читай новости в своем WhatsApp первым!

ИСТОЧНИК KP.RU