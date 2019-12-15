В лобовом ДТП с рейсовым автобусом в Приморье погибли водитель и пассажир иномарки
Смертельное ДТП произошло в Приморье на трассе Фокино – Дунай. В лобовом столкновении автомобиля «Ниссан Куб» и пассажирского автобуса марки «Деу» погибли два человека – водительница и пассажир легковушки, еще один пассажир госпитализирован в больницу города Фокино.
Среди пассажиров автобуса, который двигался в сторону Дуная, пострадавших нет. Однако после аварии движение для рейсовых автобусов на данном участке временно приостановлено.
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Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением
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ИСТОЧНИК KP.RU