В лобовом ДТП с рейсовым автобусом в Приморье погибли водитель и пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-15T06:54:40+03:00

Еще один человек госпитализирован

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Смертельное ДТП произошло в Приморье на трассе Фокино – Дунай. В лобовом столкновении автомобиля «Ниссан Куб» и пассажирского автобуса марки «Деу» погибли два человека – водительница и пассажир легковушки, еще один пассажир госпитализирован в больницу города Фокино.

Среди пассажиров автобуса, который двигался в сторону Дуная, пострадавших нет. Однако после аварии движение для рейсовых автобусов на данном участке временно приостановлено.

Продолжение:

Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением

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ИСТОЧНИК KP.RU