Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением
Сотрудники Госатоинспекция прокомментировали обстоятельства смертельного ДТП с участием рейсового автобуса на трассе Фокино - Дунай в Приморском крае.
В воскресенье, 15 декабря, в 09:25 на 13-м километре в районе поворота на 30 СРЗ женщина за рулем "Ниссан Куб" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с пассажирским автобусом.
Автобус следовал по маршруту № 109 "Фокино - Дунай", в салоне находились 6 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, как и водитель автобуса.
А вот легковой автомобиль своих пассажиров не уберег. Людей зажало металлом, их пришлось доставать с помощью специальных инструментов.
Сама водитель 1960 года рождения и ее пассажир, личность которого в настоящий момент устанавливается, получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще один пассажир "Ниссан Куб" с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу города Фокино.
На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков. Полиция проводит проверку, назначено проведение ряда исследований.
Предварительная причина аварии - скользкая дорога.
Читай новости в своем WhatsApp первым!
ИСТОЧНИК KP.RU