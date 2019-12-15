2019-12-15T07:08:23+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением

Погибла как и сама виновница аварии, так и ее пассажир
Сергей БАЛАНОВ
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Авария с участием автобуса в Приморье. Источник: instagram.com/dps_controlnewsАвария с участием автобуса в Приморье. Источник: instagram.com/dps_controlnews
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Сотрудники Госатоинспекция прокомментировали обстоятельства смертельного ДТП с участием рейсового автобуса на трассе Фокино - Дунай в Приморском крае.

В воскресенье, 15 декабря, в 09:25 на 13-м километре в районе поворота на 30 СРЗ женщина за рулем "Ниссан Куб" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с пассажирским автобусом.

Автобус следовал по маршруту № 109 "Фокино - Дунай", в салоне находились 6 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, как и водитель автобуса.

А вот легковой автомобиль своих пассажиров не уберег. Людей зажало металлом, их пришлось доставать с помощью специальных инструментов.

Сама водитель 1960 года рождения и ее пассажир, личность которого в настоящий момент устанавливается, получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще один пассажир "Ниссан Куб" с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу города Фокино.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков. Полиция проводит проверку, назначено проведение ряда исследований.

Предварительная причина аварии - скользкая дорога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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