2019-12-15T07:41:35+03:00
Общество

Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока

Сгоревший кузов универсала до сих пор стоит на обочине и пугает видом горожан [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Остов автомобиля на Океанском проспекте. Фото: Полина СтепаненкоОстов автомобиля на Океанском проспекте. Фото: Полина Степаненко
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в районе кольца Первой речки загорелся и полностью выгорел автомобиль «Ниссан Вингроад». По утверждению местных жителей, автомобиль стоял на обочине Океанского проспекта по направлению в сторону Некрасовской уже около двух лет, и никому до него не было дела до этой ночи.

Пожарные прибыли на место, но спасти чье-то имущество уже не успели. Остов кузова по-прежнему стоит на обочине и пугает проезжающих.

vlnews24vlnews24
Эмоциональная реакция на горящую иномарку во Владивостоке
890 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по всему, при пожаре никто не пострадал. Согласно официальной сводке МЧС по Приморскому краю, за последние судки бригады выезжали на пожары 21 раз, жертв или пострадавших не зафиксировано.

Читай новости в своем WhatsApp первым!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока
Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением
В лобовом ДТП с рейсовым автобусом в Приморье погибли водитель и пассажир иномарки
Нетрезвая девушка на «Мазде» во Владивостоке вылетела с дороги в припаркованные авто
Погода на 15 декабря в Приморье: на юге края снова обещают плюсовую температуру
Хочешь диплом - иди учись: сайты, на которых студентов Владивостока соблазняли всем готовеньким, заблокировали
ДТП по-чуркински: водитель Ниссан наехал на сотрудника дорожной службы на Золотом мосту
Уже полгода в Приморье не могут найти темноволосого Василия
О погоде на 14 ноября во Владивостоке: снега не будет
Я сдаюсь: вечер пятницы - Владивосток снова в долгом плену у пробок
Маленький мальчик погиб в жутком пожаре в Уссурийске
Приморцы решили судьбу строительства Артемовской ТЭЦ-2
Сделано в Приморье: бублик и клей вошли в список лучших товаров России
МТС построит модульный ЦОД в Приморье
Бил ногой и электрошокером: в Приморье осудили дерзкого экс-сотрудника полиции
Предпринимателей приглашают представить свою продукцию на фестивале «Сделано в Приморье»
Ночной пожар унес жизни двух мужчин во Владивостоке
Сидишь с мобильным – плати: сотрудник колонии вымогал деньги с осужденного в Приморье
Приложение Альфа-Банка признали лучшим в категории Digital Office
МТС показала голографический видеозвонок на 5G
Симпатичную блондинку в черном трико ищут с ноября в Приморье
Знатоки Находки сразились в «Эко-Брейне», организованном Фондом «Восточный Порт»