Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-15T07:41:35+03:00

Сгоревший кузов универсала до сих пор стоит на обочине и пугает видом горожан [фото, видео]

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В ночь на воскресенье, 15 декабря, в районе кольца Первой речки загорелся и полностью выгорел автомобиль «Ниссан Вингроад». По утверждению местных жителей, автомобиль стоял на обочине Океанского проспекта по направлению в сторону Некрасовской уже около двух лет, и никому до него не было дела до этой ночи.

Пожарные прибыли на место, но спасти чье-то имущество уже не успели. Остов кузова по-прежнему стоит на обочине и пугает проезжающих.

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Судя по всему, при пожаре никто не пострадал. Согласно официальной сводке МЧС по Приморскому краю, за последние судки бригады выезжали на пожары 21 раз, жертв или пострадавших не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU