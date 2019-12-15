Бесплатный звонок на мобильный? Теперь – да

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-15T09:31:02+03:00

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Полгода назад связисты сделали подарок и отменили с 1 июня плату за звонки с таксофонов на стационарные телефоны. Но теперь они пошли еще дальше и отменили плату за услуги связи на все междугородние звонки.

Да, это действительно так, отныне позвонить на любой мобильный российский номер в любой населенный пункт страны с таксофонов можно бесплатно. "Ростелеком" обнулил стоимость звонков.

Конечно, некоторые усмехнутся, мол, где найти эти таксофоны? Напрасно. На территории Приморского края на сегодняшний день работают ни много ни мало 723 таксофона. Речь идет о красных аппаратах с логотипом Россвязи.

Только во Владивостоке установлен 21 аппарат. А найти их можно по следующим адресам:

- Успенского, 112а;

- Ладыгина, 9;

- Алеутская, 2а;

- Верхнепортовая, 2а;

- Сахалинская, 29;

- Черемуховая, 9;

- Луговая, 22/26;

- Маковского, 41;

- проспект 100-летия Владивостока, 36;

- Русская, 5;

- Адмирала Юмашева, 2;

- Крыгина, 15;

- о. Попова, Подгорная, 17;

- о. Русский, Зелёная, 3;

- о. Русский, Экипажная, 19;

- о. Русский, пос. Поспелово, 31;

- о. Русский, пос. Парис, 24;

- о. Рейнеке, Набережная, 10;

- пос. Береговое, Строительная, 5;

- пос. Трудовое, Лермонтова, 75;

- пос. Трудовое, Лермонтова, 36.

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ИСТОЧНИК KP.RU