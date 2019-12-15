Восстановлению не подлежит: в мэрии прокомментировали состояние сбитой мышки за 700 тысяч

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-15T11:52:25+03:00

Вместо нее под елкой установят другую, а центральную площадь наконец перекроют

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Символ наступающего Нового года – мышку на сыре, сбитую вечером 14 декабря прямо на центральной площади залетным «дрифтером», - вернут под новогоднюю елку. Правда, это будет уже другая светодиодная фигура, старую восстановить уже не получится.

- Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись, – сказала начальник управления культуры Светлана Шупиро.

«Залетного» на «Субару Форестер» уже поймали и оштрафовали за оставление места ДТП, а теперь и ущерб заставят заплатить через суд. Кстати, немаленький. Называется сумма в 677 тысяч рублей. Неплохо так покрасовался 20-летний парень на центральной площади, показал всем, как умеет (точнее не умеет) «валить боком».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/749794" frameborder="0"></iframe> Стыдный дрифт на Субару Форестер на центральной площади Владивостока. Источник instagram.com/vlnews24.

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ИСТОЧНИК KP.RU