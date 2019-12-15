"Даже столы с лавками": На Русском острове демонтировали популярное место отдыха
Во Владивостоке продолжается война с самовольно установленными торговыми объектами. На этой неделе под снос попали постройки на одном из популярных мест отдыха горожан в районе бухты Ахлёстышева на Русском острове.
- Здесь под снос пошли сразу 11 беседок, 9 столов с лавками и торговый павильон, - сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий».
Как обычно бывает, владельцу выявленных самостроев предложили демонтировать все самостоятельно. Но когда все строки были нарушены, на место выехала бригада на эвакуаторах.
Специалисты работали в субботу, 14 декабря, до темноты. Объекты вывезли на специальную площадку, если собственник захочет – сможет их забрать, оплатив снос и хранение, конечно же.
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ИСТОЧНИК KP.RU