«Плюс» и никакого снега: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 16 декабря

СЕГОДНЯ 00:16 2019-12-16T08:23:10+03:00

На большей части региона сегодня без осадков

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Погоду в Приморском крае определяет поле повышенного давления. Отсюда в регионе переменная облачность и без осадков. Температуры воздуха колеблются в пределах -13 +6 градусов. Ветер юго-западный умеренный.

Во Владивостоке в понедельник переменная облачность. Снега, по прогнозам синоптиков, не будет. По данным портала Примпогода, днем будет +1+3 градуса. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный.

Переменную облачность прогнозируют и в Уссурийске. Здесь также без осадков. Днем 0 +2 градуса. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный.

В понедельник в Находке переменная облачность. Без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах 0+2 градуса. Ветер северный, во второй половине дня южный умеренный.

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ИСТОЧНИК KP.RU