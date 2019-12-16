На одной руке нет 2 пальцев, на другой – 3: в Приморье не могут найти Сергея

СЕГОДНЯ 00:39 2019-12-16T08:22:56+03:00

Мужчина ушел на работу, но домой так и не вернулся

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В Приморье пропал Сергей Ищенко 1961 года рождения. Насколько известно, в день исчезновения он был в Спасском районе, рядом с селом Тятьяновка. Там он работает охранником на чистке ЛЭП. Но вот в этот день домой он так и не вернулся. Как и на следующий. Родственники забили тревогу. К сожалению, пока поиски ни к каким результатам не привели. Волонтеры просят о помощи неравнодушных горожан.

Присмотритесь к фотографии. Возможно, вы видели Сергея или знаете, где он может находиться.

Если, вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея, позвоните по телефонам:

Светлана - 89532086012

Ольга - 89020594312

Борис - 89142087479

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ИСТОЧНИК KP.RU