600 патронов и ружья: ФСБ и полиция нашли боеприпасы у двух жителей села в Приморье

СЕГОДНЯ 02:00 2019-12-16T08:21:45+03:00

Теперь оба рискуют лишиться свободы на 6 лет

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Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю и уголовный розыск межмуниципального отдела полиции в рамках оперативно-розыскной операции задержали двух жителей села Покровка. Они подозреваются в незаконном хранении боеприпасов.

В доме, в котором проживают задержанные, сыщики нашли больше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, охотничье ружье, капсюли для патронов, три огнестрельных оружия и части нарезного огнестрельного оружия. Все боеприпасы оперативники изъяли.

- Следователем УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору», - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что по закону обоим подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU