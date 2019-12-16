Бывший уголовник забил собутыльника черенком от лопаты в Приморье
В Уссурийске в доме по улице Ленина двое «выпивох» затеяли ссору во время застолья. В пылу ненависти один из пирующих схватил черенок от лопаты и несколько раз ударил своего собутыльника.
Как удалось выяснить следователям, удары наносил 50-летний мужчина, который ранее уже был судим. Своему 42-летнему собутыльнику он нанес травмы, от которых позже жертва скончалась. Подозреваемого задержали,уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.
Задержанный дал признательные показания. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU