Бывший уголовник забил собутыльника черенком от лопаты в Приморье

СЕГОДНЯ 02:42 2019-12-16T08:21:39+03:00

Мужчины выпивали и во время застолья поссорились

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске в доме по улице Ленина двое «выпивох» затеяли ссору во время застолья. В пылу ненависти один из пирующих схватил черенок от лопаты и несколько раз ударил своего собутыльника.

Как удалось выяснить следователям, удары наносил 50-летний мужчина, который ранее уже был судим. Своему 42-летнему собутыльнику он нанес травмы, от которых позже жертва скончалась. Подозреваемого задержали,уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.

Задержанный дал признательные показания. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!

ИСТОЧНИК KP.RU