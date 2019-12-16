«Света нет, плита не работает – 19-ый век»: часть Владивостока останется без электричества

СЕГОДНЯ 03:36 2019-12-16T03:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В дальневосточной столице продолжают отключать потребителей от электроснабжения. В списке снова больше 20-ти адресов и тысячи жителей Владивостока. Без электричества абоненты могут остаться как на несколько часов, так и на весь день.

Отключения электроснабжения стартовали в 9:00 утра и продолжатся вплоть до 17:00 часов. Без коммунальной услуги абоненты просидят от двух до восьми часов. Все отключения, как сообщили в пресс-службе МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», плановые. Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«КП-Владивосток» публикует полный список адресов, где ожидаются отключения электроснабжения.

Список адресов, где ожидаются отключения электроснабжения. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

ИСТОЧНИК KP.RU