2019-12-16T03:36:45+03:00
Общество

«Света нет, плита не работает – 19-ый век»: часть Владивостока останется без электричества

Часть абонентов останутся без электроснабжения на весь день [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Отключения электроснабжения стартовали в 9:00 утра и продолжатся вплоть до 17:00 часовОтключения электроснабжения стартовали в 9:00 утра и продолжатся вплоть до 17:00 часовФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В дальневосточной столице продолжают отключать потребителей от электроснабжения. В списке снова больше 20-ти адресов и тысячи жителей Владивостока. Без электричества абоненты могут остаться как на несколько часов, так и на весь день.

Отключения электроснабжения стартовали в 9:00 утра и продолжатся вплоть до 17:00 часов. Без коммунальной услуги абоненты просидят от двух до восьми часов. Все отключения, как сообщили в пресс-службе МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», плановые. Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

«КП-Владивосток» публикует полный список адресов, где ожидаются отключения электроснабжения.

Список адресов, где ожидаются отключения электроснабжения. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

Список адресов, где ожидаются отключения электроснабжения. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

ИСТОЧНИК KP.RU

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