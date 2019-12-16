2019-12-16T06:03:01+03:00
Общество

Самолет из Москвы во Владивосток задержали на 9 часов

Вылет назначен на 5:30 местного времени, некоторые пассажиры успели отдать детей в гостиницу
Сергей БАЛАНОВ
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Аэропорт ВладивостокАэропорт ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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Рейс из Москвы, который должен был вылететь во Владивосток вечером в воскресенье, 15 декабря, в 20:20 местного времени, задерживается на 9 часов. Большинство пассажиров провели ночь в аэропорту Шереметьево.

- Мы тусим в аэропорту. Недавно детей с сопровождающими авиакомпания отправила в гостиницу. Правда, зачем отправили, не понятно, потому что сейчас их уже забирают, спустя два часа, как отвезли. Нам дали ваучеры на горячее питание. Ждем. Вылет назначили на 5:30 утра, - рассказал "КП" один из пассажиров рейса.

Среди тех, кто не смог улететь вовремя, оказалась и вице-мэр Владивостока Татьяна Бережная, которая успела пожаловаться на задержку в соцсетях.

Соответственно, задерживается и обратный рейс в Москву, запланированный 16 декабря на 12:00.

На данный момент, согласно сайту аэропорта Владивостока, задерживаются с прибытием рейсы из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Якутска, Токио и Кавалерово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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