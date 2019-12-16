2019-12-16T06:03:58+03:00
Общество

Вышел лайнер из тумана: круизный сезон во Владивостоке закончился в аномально теплом декабре

Последний в этом году лайнер зашел в порт дальневосточной столицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Лайнер Costa NeoRomantica в этом году трижды заходил в ПриморьеЛайнер Costa NeoRomantica в этом году трижды заходил в ПриморьеФото: Администрация Приморского края
Изменить размер текста:

Круизный сезон 2019 года во Владивостоке завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica. Огромное судно 16 декабря привезло в город больше тысячи туристов, которые будут знакомиться с достопримечательностями и гулять по заснеженным улицам дальневосточной столицы теплым декабрем.

Лайнер Costa NeoRomantica в этом году трижды заходил в Приморье. На этот раз огромное судно причалило к Морскому вокзалу Владивостока в 7:00 часов утра. На борту – порядка 1,2 тысячи туристов из Южной Кореи, среди которых делегация города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком.

По традиции, пассажиров во Владивостоке встретили традиционными национальными песнями и танцами. В дальневосточной столице туристы посетят достопримечательности, познакомятся с историческим центром и посетят музеи. Отойдет Costa NeoRomantica 17 декабря в 3:00 часа ночи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в этом году в регион 17 раз зашло десять разных лайнеров. Среди них «новички» - лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо заходили в Россию.

- Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные, - прокомментировал Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморского края.

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморский океанариум в новогодние праздники перейдет на праздничное расписание
Вышел лайнер из тумана: круизный сезон во Владивостоке закончился в аномально теплом декабре
Самолет из Москвы во Владивосток задержали на 9 часов
«Света нет, плита не работает – 19-ый век»: часть Владивостока останется без электричества
Бывший уголовник забил собутыльника черенком от лопаты в Приморье
600 патронов и ружья: ФСБ и полиция нашли боеприпасы у двух жителей села в Приморье
Центральную площадь Владивостока перекроют после инцидента с дрифтером и новогодней фигурой
На одной руке нет 2 пальцев, на другой – 3: в Приморье не могут найти Сергея
«Плюс» и никакого снега: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 16 декабря
"Даже столы с лавками": На Русском острове демонтировали популярное место отдыха
Восстановлению не подлежит: в мэрии прокомментировали состояние сбитой мышки за 700 тысяч
Бесплатный звонок на мобильный? Теперь – да
Иномарка выгорела дотла на одной из центральных улиц Владивостока
Подробности смертельного ДТП с автобусом в Приморье: водительница иномарки не справилась с управлением