Вышел лайнер из тумана: круизный сезон во Владивостоке закончился в аномально теплом декабре

Круизный сезон 2019 года во Владивостоке завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica. Огромное судно 16 декабря привезло в город больше тысячи туристов, которые будут знакомиться с достопримечательностями и гулять по заснеженным улицам дальневосточной столицы теплым декабрем.

Лайнер Costa NeoRomantica в этом году трижды заходил в Приморье. На этот раз огромное судно причалило к Морскому вокзалу Владивостока в 7:00 часов утра. На борту – порядка 1,2 тысячи туристов из Южной Кореи, среди которых делегация города Пхохан, побратима Владивостока, во главе с мэром Ли Канг Доком.

По традиции, пассажиров во Владивостоке встретили традиционными национальными песнями и танцами. В дальневосточной столице туристы посетят достопримечательности, познакомятся с историческим центром и посетят музеи. Отойдет Costa NeoRomantica 17 декабря в 3:00 часа ночи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в этом году в регион 17 раз зашло десять разных лайнеров. Среди них «новички» - лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо заходили в Россию.

- Если в 2018 году у нас было шесть судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная – 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные, - прокомментировал Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморского края.

