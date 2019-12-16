Приморский океанариум в новогодние праздники перейдет на праздничное расписание

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-16T09:36:02+03:00

В понедельник, 6 января в океанариуме отменяется санитарный день, а в среду не будут проводиться занятия в экспозициях Фото: Приморский океанариум

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Приморский океанариум рассказал, как будет работать в новогодние праздники. Выходным днем объявляется 1 января, все оставшиеся каникулы – со 2 по 8 января - учреждение будет работать без перерывов и отдыха.

В понедельник, 6 января в океанариуме отменяется санитарный день, а в среду не будут проводиться занятия в экспозициях. Это значит, что учреждение будет открыто для всех желающих.

Все новогодние каникулы в 11 и 15 часов в дельфинарии свои навыки в новой программе будут демонстрировать белухи, дельфины и любимец публики – морж Миша. Каждый день в 14 и 18 часов зрители смогут увидеть кормление пингвинов и подготовку птиц к забавной «Гонке Героев». В 10, 13 и 16 часов у посетителей океанариума будет возможность понаблюдать за увлекательной тренировкой нерп. Обязательным пунктом новогоднего расписания станут «Танцы со скатами», которые можно увидеть каждый день, кроме 6 января, в 13:30.

Для любознательных 2 и 3 января в 12:00 пройдет новогодний лекторий «Байки из снега». Молодые ученые поделятся со слущателями тайнами снежных сугробов, арктических ледников и вечной мерзлоты. Для самых маленьких, как сообщает пресс-служба Приморского океанариума, со 2 по 5 и с 7 по 8 января в 12:00 состоится пройти увлекательный новогодний квест. Для того, чтобы стать участником волшебного морского приключения необходима предварительная запись на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU