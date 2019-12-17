«Мы пошутили»: девушку силой затолкали в машину во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:22 2019-12-17T01:27:28+03:00

В отделении «жертва» и «похититель» сообщили, что это была шутка Фото: УМВД России по Приморскому краю

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В полицию Владивостока обратилась перепуганная женщина, которая рассказала, что неизвестные силой затолкали девушку в «Тойоту Фит» и увезли в неизвестном направлении. Оперативники нашли похитителей и жертву, которые, как оказалось, просто поссорились.

Владельца авто нашли сразу же, им оказался 28-летний житель Владивостока. Он рассказал как все происходило на самом деле.

В машине в тот момент было трое: водитель, друг владельца авто и его девушка. На улице Добровольского между пассажирами вспыхнула ссора. Девушка попросила водителя остановиться и вышла из машины. Парень догнал ее и уговорил вернуться в авто.

- В отделе полиции девушка заявила, что ее никто не похищал, претензий к своему приятелю она не имеет, угрозы ее жизни и здоровью нет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отделении «жертва» и «похититель» сообщили, что это была шутка. Полиция благодарит бдительных граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750076" frameborder="0"></iframe> Полиция рассказала подробности "похищения" девушки во Владивостоке.УМВД России по Приморскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU