2019-12-17T05:31:43+03:00
Общество

Так поднимем же за это стаканы с соком: Приморье – самый трезвый регион ДФО

Жители края в три раза меньше умирают от алкоголя, чем другие дальневосточники
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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До 2024 года в Приморье хотят снизить показатель розничных продаж алкогольной продукцииДо 2024 года в Приморье хотят снизить показатель розничных продаж алкогольной продукцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Приморье оказалось самым трезвым регионом на Дальнем Востоке. В крае зафиксировали самые низкие показатели по смертности от алкоголя и по количеству преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Такие данные озвучили представители Росалкогольрегулирования 16 декабря, сообщает администрация Приморского края.

За полгода в ДФО произошло около 246 преступлений с пьяными «героями». В Приморье же за тот же срок показатель был гораздо меньше - 159 человек. Положительным дополнением к озвученным данным стала статистика от Главврача Приморского наркологического диспансера. Аркадий Юхименко рассказал, что в регионе снизилось количество наркоманов, состоящих на учете.

- В 2018 году на наркологическом учете состояло 34 128 человек, что на 1 287 меньше 2017 года. На сегодняшний день в Приморье работает краевой наркологический диспансер и пять межрайонных, а также 24 кабинета. Наши специалисты занимаются профилактикой в школах и вузах, проводят тестирование в группах риска – среди школьников и студентов, - рассказал врач.

На следующие 4 года специалисты администрации Приморья наметили себе цель – снизить показатель розничных продаж алкогольной продукции. Сейчас он составляет 8,2 литра на душу населения, но к 2024 году его хотят опустить до 7,7 литра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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