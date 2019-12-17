Приморца едва не погубила любовь к рыбалке

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-17T11:32:36+03:00

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В Приморье 17 декабря очередной любитель зимней рыбалки провалился под лед. Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили на берег, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Спасатели регулярно предупреждают граждан: выход на неокрепший лед может обернуться трагедией. И все же из года в год, несмотря на все доводы и опасения, рыбаки продолжают рисковать своей жизнью ради улова. Вот и сегодня в районе станции Санаторная мужчина решил порыбачить и провалился под лед.

- Самостоятельные попытки выбраться из воды не увенчались успехом. Незамедлительно к месту происшествия убыл катер на воздушной подушке, - делятся представители краевого ведомства. - Спасатели вытащили пострадавшего и доставили на берег.

По словам специалистов, в итоге мужчина получил незначительное переохлаждение. В целом состояние его здоровья удовлетворительное. Для спасения понадобилось девять человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU