Назойливые Аня и Яна «разводят» доверчивых приморцев

СЕГОДНЯ 00:44 2019-12-19T00:44:01+03:00

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Уже не новый, но довольно действенный способ мошенничества набирает популярность в Приморье. Некие Аня и Яна буквально атакуют приморцев смс-рассылкой, с просьбой вернуть деньги, ошибочно закинутые на счет телефона. При этом сообщения естественно приходят не с номеров официальных операторов связи и рассчитаны они на доверчивых жителей края.

– Интересно, а, что стало с Леной? Просто в том году Лена всей моей родне телефон «пополняла»,– делится жительница Владивостока.

Абсолютно незатейливый способ мошенничества, который может быть весьма действенным из-за массового характера, процветает в Приморье. Как рассказывают жители края, им пишут Аня и Яна с просьбой вернуть деньги, которые естественно даже не попадали на счет абонента. Мошенники активизировались в последние несколько дней и буквально заваливают сообщениями с разных номеров жителей края. Наглые «подруги» с зеркальными именами, которые в действительности могут оказаться, какими-нибудь сидельцами с зоны, не отличаются логистическими познаниями. Судя по рассказам местных жителей, сообщения могут прийти в одну семью, и несколько раз, при этом мошенники написывают в любое время. Те, кто сразу раскусывают схему, в ответ отшучиваются.

Сообщения поступают с разных номеров. Фото: revizor_vdk

– У меня сегодня маме такое же сообщение прислали, шустрая Анютка,– рассказывает местная жительница.

Стоит отметить, что способов мошенничества с каждым днем становится все больше. Поэтому жителям региона стоит внимательно относиться к поступающей информации не переводить какие-либо деньги незнакомым людям.

– Всем пишут, а мне звонили, мол, по ошибке мне деньги положил парень, что он стоит и мерзнет у терминала. Очень полагался на мою совесть, просил вернуть, сумму не уточнил. Странный вариант мошенничества,– отмечает пользователь социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU