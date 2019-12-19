2019-12-19T04:43:42+03:00
Общество

Праздник к нам приходит: жителя Приморья задержали за незаконную рубку молодых елок

Теперь ему грозит крупный штраф
Кристина ГРИН
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По версии следствия, мужчина успел вырубить 8 молодых елей.По версии следствия, мужчина успел вырубить 8 молодых елей.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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Новый год уже совсем близко. В преддверии праздника полицейские уделяют особое внимание незаконной рубке елок. Так в районе поселка Оленевод Надежденского района оперативники и госинспекторы ФГБУ «Земля леопарда» задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 28-летний поселка Раздольное. Он был доставлен в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. По версии следствия, мужчина успел вырубить 8 молодых елей.

- По словам задержанного, деревья он планировал реализовать, а вырученные денежные средства потратить по своему усмотрению, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Сотрудники полиции изъяли незаконно заготовленную древесину. Назначены исследования. Устанавливается сумма ущерба, причиненного лесному фонду.

За незаконную вырубку деревьев мужчине грозит штраф. Притом, что если ущерб лесному фонду превышает 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность: до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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