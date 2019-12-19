2019-12-19T10:02:27+03:00
Общество

УАЗ для вас: автопарк скорой помощи Приморья пополнился 34 новенькими машинами

Ключи от реанимационных палат на колесах губернатор региона уже передал главврачам больниц
Кристина ГРИН
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Сразу семь машин достались Владивостоку.Сразу семь машин достались Владивостоку.Фото: Администрация Приморского края
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УАЗ класса «В» и Ford класса «С». Общее количество - 34 автомобиля. Такой подарок получили главврачи 19 медицинских учреждений от губернатора Приморья. Олег Кожемяко на торжественной церемонии лично вручил руководителям больниц ключи от машин и пообщался с водителями скорых. Больше всех пополнится медицинский автопарк Владивостока. Как отмечает пресс-служба АПК, в дальневосточную столицу переданы сразу семь машин: пять УАЗов и 2 реанимобиля Forda класса «С». Уссурийску вручили ключи от 4 машин, Находке - 3, Лесозаводску - 2.

- В автомобиле есть все необходимое, чтобы оказать первую помощь, сопроводить больного, спасти ему жизнь, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморья. - Мы делаем все, чтобы лечебные учреждения края оснащались не только скорыми, но оборудованием – на эти цели было направлено 29 миллиардов рублей. Проводили также ремонт больниц и поликлиник.

По словам главы региона, нужно еще вложить 180 миллионов рублей в первичное звено, чтобы приобрести все необходимое оборудование. Задача – сделать так, чтобы здравоохранение отвечало потребностям людей. Работа в этом направлении ведется непрерывно.

КСТАТИ

Автомобили класса «С» – реанимационные палаты на колесах, класса «В» – машины для оказания скорой и неотложной медпомощи. Они оснащены 52 единицами оборудования и медицинских изделий. Так, в каждой машине есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование. Есть система видеорегистрации, кондиционирования, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления. Такая оснащенность позволяет обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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