Жительница Приморья нашла в переписке мужа и его друга фотографии своего обнаженного ребенка

СЕГОДНЯ 02:18 2019-12-20T02:18:39+03:00

Выяснилось, что несовершеннолетняя подверглась сексуальному насилию как со стороны своего отчима, так и со стороны его друга по переписке

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Чудовищное уголовное дело накануне рассмотрели в Советском районном суде. На скамье подсудимых двое мужчин, которым вменяют «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Организация совершения аналогичного преступления и руководство его исполнением».

Как оказалось, кошмар начался в 2017 году. Тогда подсудимые стали общаться на сайте знакомств. Между ними сложились доверительные отношения, поэтому один из них решился признаться второму в том, что испытывает сексуальное влечение к маленьким девочкам. Тогда он жил вместе с 12-летней дочерью своей супруги. В итоге у друга по переписке появились фотографии обнаженной девочки, которые ему отправил отчим ребенка. Сам родитель вскоре сам предложил ему встретиться и лично познакомиться с несовершеннолетней.

Встреча состоялась в марте 2018 года. В итоге отчим и его друг надругались над ребенком, совершив иные действия сексуального характера в отношении нее. О преступлении стало известно, когда мама девочки заглянула в переписку мужа и увидела там фотографии своей обнаженной дочери.

Накануне оба выслушали приговор суда. Никто из них своей вины так и не признал.

- Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, организатору суд назначил за содеянное (путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда) 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморья. - Его соучастнику назначено 12 лет 5 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

После того, как приговор суда вступит в законную силу, оба отправятся в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU