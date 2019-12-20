2019-12-20T07:32:42+03:00
Общество

Свидетели Иеговы вербовали приморцев

Экстремистов обвиняют в уголовном преступлении
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Свидетели Иеговы распространяли религиозную литературуСвидетели Иеговы распространяли религиозную литературуФото: Евгения ГУСЕВА
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Четверых Свидетелей Иеговы из Спасска-Дальнего обвиняют в уголовном преступлении. Следствие установило, что экстремистская организация проводила собрания, распространяла религиозную литературу и вербовала новых членов, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

Напомним, что объединение Свидетелей Иеговы, по решению Верховного Суда РФ, было ликвидировано из-за осуществления экстремистской деятельности. Четверо обвиняемых граждан в Приморье были активными членами ячейки местной религиозной организации. В отношении них завели уголовное дело. Обвиняют в преступлениях предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ.

- В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, проведены судебные экспертизы. Расследование закончено.

Собранную доказательственную базу с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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