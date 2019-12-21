2019-12-21T06:02:57+03:00
Общество

Он обещал и вернулся: известный российский актер дал бесплатный концерт в Приморье и о оценил поездку по местным дорогам

Дмитрий Певцов со своей командой посетил в Находку [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Известный актер записал эмоциональное видео, в котором шла речь и о приморских дорогаИзвестный актер записал эмоциональное видео, в котором шла речь и о приморских дорогаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Народный артист России Дмитрий Певцов доказал, что держит слово. Он пообещал дать бесплатный концерт в Находке и сделал это. Известный актер записал эмоциональное видео, в котором шла речь и о приморских дорогах.

Напомним, что Дмитрий Певцов еще в апреле хотел проехать с гастролями по городам Приморья. Однако выступления оказались сорваны по вине организаторов и тогда актер пообещал дать бесплатный концерт в Находке.

- Ребята, мы это сделали! Мы обещали сыграть концерт в Находке и мы его сыграли! Вот эти психи, вот эти четверо смелых, - сазал Дмитрий Певцов на видео, показывая на свою команду. - Нас чуть не задавили, пока мы снимали.

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Известный российский актер дал бесплатный концерт в Приморье и о оценил поездку по местным дорогам
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Народный артист также рассказал, как добирался до Находки с аэропорта. Путь занял четыре часа, чему Дмитрий Певцов явно был не обрадован.

- Я хотел сделать печальный репортаж и рассказать о том, что нас повезут по той же дороге, по которой мы сюда ехали. Но нас повезут по другой, поэтому это не так страшно, - добавил известный актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Он обещал и вернулся: известный российский актер дал бесплатный концерт в Приморье и о оценил поездку по местным дорогам
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