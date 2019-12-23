Айфоны в Приморье выбирают студенты и чиновники

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-23T02:59:28+03:00

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В Приморском крае зафиксировано устойчивое лидерство смартфонов марки Apple в крупных городах, ВУЗах и государственных учреждениях. Еще один интересный тренд на приморском рынке айфонов — активное обновление моделей в преддверии новогодних праздников.

Самый высокий процент проникновения айфонов в Приморье ожидаемо зафиксирован во Владивостоке — каждый пятый житель дальневосточной столицы использует такой смартфон. В пятерку поклонников премиальных гаджетов марки Appleтакже вошли Находка, Уссурийск, Артем и Большой Камень. Наименьшую популярность «яблочные» смартфоны получили в Красноармейском и Дальнереченском районе — только 1% пользователей позволили себе такой гаджет.

Интересно, что студенты ведущих ВУЗов Владивостока явно предпочитают Appleдругим маркам смартфонов. Каждый третий гаджет во ВГУЭСе и каждый четвертый в ДВФУ— «яблочного» бренда. Также айфоны очень популярны у бизнесменов и чиновников из компаний и учреждений, расположенных в центре Владивостока — здесь их доля доходит до 40%.

Кроме того, в Приморье зафиксирован тренд на регулярное обновление модели айфона. За две недели до Нового года аналитики отмечают возросший интерес к моделям iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников отмечен активный интерес к смартфонам Appleновых моделей. Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС по рассрочке и кэшбэку. На iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы предыдущих поколений смартфонов — больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Из популярных у приморцев цветов айфонов лидирует элегантный черный — каждый четвертый телефон этого цвета. Также в тройку лучших попали красный и космический серый — их выбрали 20% и 19% покупателей соответственно. Наименее популярными стали синий и желтый, которые оценили чуть более 1% покупателей.